Volume de negócios da Novabase sobe 11% para 113,8 milhões de euros até setembro

A Novabase registou 113,8 milhões de euros de faturação nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 11% em comparação com igual período do ano passado, comunicou a empresa ao mercado esta quinta-feira, 10 de novembro.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), deste valor, 42,3% foi gerado dentro de Portugal e 57,7% noutras geografias.

O segmento "Next-Gen" representa 72% do volume de negócios da empresa, enquanto o "Value Portfolio" foi responsável pelos restantes 28%.