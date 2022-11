PSI segue Europa e abre no "vermelho"

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno negativo, com apenas uma só cotada a negociar em alta. Às 8h20, o índice apresentava uma desvalorização de 0,38%, para 5768 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, apenas uma se encontra em alta, a Corticeira Amorim, que avança 0,34%, para 8,90 euros por ação.

As outras 14 encontram-se todas no “vermelho”, ou seja, todos os “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI, ou seja, a Galp, BCP, Jerónimo Martins e grupo EDP) estão a negociar em baixa.

É mesmo a petrolífera Galp que lidera as perdas do dia, ao cair 1,68%, para 10,855 euros por ação.

Já o BCP cai 1,1%, para 0,1438 euros, a Jerónimo Martins perde 0,28%, para 21 euros, e as do grupo EDP encontram-se ambas com um deslize de 0,14%, para 21,57 (EDP Renováveis) e 4,414 (EDP) euros por ação.

Lisboa segue assim a Europa, onde as principais praças também começaram o dia no “vermelho”. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perde aproximadamente 0,33%.