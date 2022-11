Lucros da Caixa sobem para 692 milhões de euros projetando maior dividendo da história

Os lucros do banco público ascenderam a 629 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, contra 429 milhões de euros em igual período de 2021. Um aumento de 61%. A atividade internacional contribuiu com 155 milhões de euros, mais 58% do que em igual período de 2021.

Do resultado líquido de 692 milhões de euros, o presidente da Caixa Paulo Macedo, atribuiu como dividendo a pagar ao Estado nos primeiros nove meses de "um montante máximo distribuível de 286 milhões de euros.

Em Portugal o lucro da Caixa atingiu os 537 milhões de euros. Resultados “suportados pela redução de imparidades registadas para crise da pandemia e pelo crescimento dos resultados internacionais”, afirmou o presidente da CGD. As provisões e imparidades caem 205 milhões de euros.

Paulo Macedo está satisfeito pelo facto de se projetar "o maior dividendo da história da Caixa, a liquidar em 2023", tendo por isso também um impacto positivo no Orçamento de Estado.

Em 2023 a Caixa estima que a devolução entregue aos contribuintes, em termos acumulados, ascenda a 2,3 mil milhões de euros. Deste total 1312 milhões de euros são por conta de dividendos, os restantes 1000 milhões de reembolso de divida já emitida e de divida que será emitida em 2023.

O crédito a clientes cresceu em Portugal 2,1 % para 48.8 mil milhões de euros. O crédito a empresas subiu 2,6% para 19,9 mil milhões e o crédito à habitação cresceu 1,4 % para 25 mil milhões de euros.