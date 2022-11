Lucro da Allianz até setembro cai mais de 30%, para 4,7 mil milhões de euros

A Allianz lucrou 4,7 mil milhões de euros entre janeiro e setembro, menos 31,5% que no mesmo período do ano passado, um resultado ainda influenciado pelas provisões no primeiro trimestre do ano para compensarem perdas do fundo Allianz "Structured Alpha" Global Investors.

Segundo comunicado divulgado esta quinta-feira, a seguradora alemã indicou ainda que o resultado operacional no mesmo período foi de 10,2 mil milhões de euros, mais 3,2% que no período homólogo.

Já as receitas, nos primeiros nove meses do ano, fixaram-se em 116 mil milhões de euros, um aumento de 5,3%.

No período analisado, o resultado operacional apenas melhorou no caso dos seguros patrimoniais (mais 13,5%, para 4,7 mil milhões de euros). Houve um recuo nos seguros Vida e Saúde (menos 9,8%, para 3,3 mil milhões de euros) e de gestão de ativos (menos 2,5%, para quase 2,4 mil milhões).

Apesar da influência da primeira metade do ano (com a queda de lucro no primeiro e segundo trimestres), o período de julho a setembro até se mostrou positivo, com o resultado líquido a crescer 16,7%, para 2,4 mil milhões de euros.

Neste trimestre, o resultado operacional dos seguros patrimoniais cresceu 32%, para 1,7 mil milhões de euros.