Energias verdes voaram e impulsionaram PSI para os ganhos

O PSI fechou em alta de 0,8% para os 5836,29 pontos, com sete cotadas a terminar a sessão desta quinta-feira, 10 de novembro, em alta, com as restantes oito a perderem valor.



Na Europa, num dia marcado, na atualidade macroeconómica, pelas notícias que dão conta de um abrandamento da taxa de inflação em outubro nos Estados Unidos, as grandes praças do continente fecharam em forte alta, com destaque para Frankfurt (+3,51%), Paris (+1,96%), Madrid (+1,15%), e Londres (+1,08%).

A Greenvolt (+5,67% para os 8,58 euros) e a EDP Renováveis (+5,46% para os 22,68 euros) encabeçaram os ganhos, seguidas pela EDP (+2,42% para os 4,53 euros).



A Altri desvalorizou-se 2,97% para os 5,72 euros, registando as maiores perdas do dia, com os CTT (-1,86% para os 3,16 euros) e a Navigator (-1,10% para os 3,79 euros) como lanternas-vermelhas do PSI no dia.