Empresa brasileira de energia Eletrobras reduz lucros em 19% até setembro

A empresa brasileira Eletrobras, maior companhia de energia elétrica da América Latina obteve um lucro líquido de 4,1 mil milhões de reais (764 milhões de euros) entre janeiro e setembro, menos 19% do registado no mesmo período de 2021.

O resultado divulgado esta quinta-feira, 10 de novembro, teve em conta o impacto dos prejuízos de 88 mil reais (16,4 mil euros) que a empresa registou apenas no terceiro trimestre, ante lucros de 965 milhões de reais (179 milhões de euros) entre julho e setembro de 2021.

No balanço apresentado ao mercado financeiro, a Eletrobras explicou que as perdas no terceiro trimestre se devem à redução de 1,9 mil milhões de reais (354 milhões de euros) nas receitas de transmissão.

"Além disso, houve uma queda no resultado financeiro de 937 milhões de reais [174,6 milhões de euros] devido ao aumento de 1,04 mil milhões de reais [194 milhões de euros] nas despesas financeiras com encargos de dívidas", acrescentou.

O resultado operacional bruto medido pelo EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 16% nos primeiros nove meses de 2022, para 9,9 mil milhões de reais (1,8 mil milhões de euros), enquanto no terceiro trimestre a queda foi de 54% na comparação anual.

A receita operacional líquida da Eletrobras, que atua no ramo de geração, transmissão e comercialização de energia, atingiu 25 mil milhões de reais (4,6 mil milhões de euros) entre janeiro e setembro passado, 4% a mais.

No entanto, a faturação caiu no terceiro trimestre em 13%, para 8 mil milhões de reais (1,5 mil milhões de euros).

Os investimentos cresceram para 4 mil milhões de reais (746 milhões de euros) até setembro, um aumento de 59% face ao mesmo período de 2021, apesar de apresentar uma queda de 3% no terceiro trimestre.

A dívida líquida ajustada da empresa brasileira fechou em setembro último em 33,5 mil milhões de reais (6,2 mil milhões de euros), um aumento de 75% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O número de funcionários em setembro deste ano era de 10.476, o que significa uma queda de 14% face ao mesmo período do ano de 2021.