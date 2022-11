Emirates passa de prejuízo a lucro semestral recorde

O grupo Emirates lucrou 4,2 mil milhões de dirhams (o que equivale a cerca de 1,1 mil milhões de euros ao câmbio atual) no primeiro semestre do seu ano fiscal (entre abril e setembro), refletindo a recuperação do setor da aviação, divulgou esta quinta-feira a empresa.

No mesmo período do ano passado, a transportadora tinha registado um prejuízo de 5,7 mil milhões de dirhams (1,5 mil milhões de euros).

Segundo o comunicado, este é um “desempenho semestral recorde”.

As receitas, no período em análise, cresceram 128%, para 56,3 mil milhões de dirhams (15,3 mil milhões de euros).

“Para os próximos meses, continuamos focados em restaurar as nossas operações para os níveis pré-pandemia. Esperamos que a procura dos clientes nas nossas divisões de negócios permaneça forte no segundo semestre do ano fiscal”, referiu, citado na nota, o presidente executivo do grupo Emirates, xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, acrescentando que a empresa está a acompanhar de perto a inflação e outros desafios macroeconómicos.

Segundo o responsável, a empresa espera retomar os lucros (após dois anos de prejuízo) já no final deste ano fiscal (em março de 2023).