Desde 2015 (pelo menos) que os salários não caíam tanto. Função pública lidera perdas

Um aumento salarial de 4% é bom ou é mau? É muito ou é pouco? A resposta depende de um fator-chave chamado inflação. E com a inflação a bater máximos de três décadas no país, esse incremento significa que, em termos reais - ou seja, tendo em conta a escalada dos preços para medir a evolução do poder de compra -, há uma degradação expressiva. Foi precisamente isso que aconteceu em Portugal no terceiro trimestre deste ano. A remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 4% face ao mesmo período de 2021, para 1353 euros. Só que, tendo em conta a inflação, registou-se uma queda de 4,7%, indicam os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

