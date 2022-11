Crescimento do volume de negócios nos serviços abranda em setembro

O volume de negócios nos serviços em Portugal continuou a crescer em setembro face ao mês homólogo, mas a um ritmo inferior ao registado em agosto, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira, 10 de novembro.

O índice de volume de negócios nos serviços aumentou, em termos nominais, em setembro, face ao mês homólogo, 21,8%, “o que traduz um abrandamento de 3,2 pontos percentuais (p.p.) face ao observado em agosto”, mês que registou uma variação homóloga positiva de 25%, segundo o comunicado do INE.

Apesar de todos os setores nos serviços terem registado variações positivas nominais - isto é, o valor bruto do volume de negócios aumentou dada a tendência atual de aumento dos preços - o crescimento abrandou em setembro, numa altura em que a inflação e o aumento das taxas de juro penalizam o poder financeiro das empresas e famílias.

Os setores que mais contribuíram para a variação positiva do índice geral foram o do “comércio por grosso” (22% em setembro, 25,8% em agosto), e o de “comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos ” (12,8% em setembro, 21,1% em agosto). Os dois segmentos representam 11,7 p.p. da variação geral do índice.

A variação no conjunto do terceiro trimestre foi positiva, crescendo 23,6% face ao trimestre homólogo. No segundo trimestre, a variação positiva fora de 22,8%.

No que toca aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, estes “apresentaram variações homólogas de 5,5%, 9,6% e 5,9%, respetivamente” em setembro, face às variações de 7,3%, 10,9% e 6,7% registadas em agosto, segundo o INE.