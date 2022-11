Consultora KPMG diz que o Lidl contribuiu com 2,6 mil milhões de euros para a economia portuguesa em 2021

O contributo do Lidl para a economia nacional equivale a 1,2% do PIB, conclui o Estudo de Impacto Socioeconómico da consultora KPMG para o triénio 2019 -2021, divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o mesmo estudo - encomendado pela Lidl - em 2021, a cadeia de distribuição alemã contribuiu com 2,6 mil milhões de euros para a economia lusa. Considerando os últimos 3 anos, “o valor gerado de forma direta”, indireta e induzida sobe para os 7 mil milhões de euros, refere o trabalho.

Para Bruno Pereira, Administrador do Lidl Portugal, “os resultados deste estudo refletem o impacto crescente do Lidl na economia nacional e são consequência de um compromisso sério com Portugal, com os nossos colaboradores e clientes, assim como com os produtores e fornecedores nacionais".

Um euro gera 1,73

“É com orgulho que os apresentamos e que nos reafirmamos como uma mais-valia para sociedade e economia em que nos inserimos”, acrescenta o gestor, citado num comunicado do grupo, com 9 mil trabalhadores em Portugal onde, em três anos, “contribuiu para a manutenção e criação de 60 mil postos de trabalho diretos e indiretos”.

“Em 2021, por cada posto de trabalho gerado pelo Lidl, foram criados adicionalmente 7,3 novos postos de trabalho”, nota o trabalho.

No mesmo ano, de acordo com as contas da KPMG, “por cada 1 euro gasto pelo Lidl foram gerados 1,73 euros na economia portuguesa. Deste impacto económico total do Lidl em 2021, 58% corresponde à contribuição direta da empresa através do pagamento a fornecedores, de salários e impostos, 17% corresponde ao impacto indireto e 25% corresponde ao impacto induzido”, especifica o estudo.

Com uma rede de 270 lojas no país, 4 direções regionais e entrepostos, para além da sede, em Santo Tirso (Norte), Torres Novas (Oeste), Sintra (Centro) e Palmela (Sul), o Lidl prevê fechar 2022 com um investimento de 200 milhões de euros, 125 milhões dos quais destinados à intervenção no parque de lojas por via de remodelações, modernizações e novas aberturas.

Em 2018, o Lidl Portugal contribuiu com 2.120 milhões de euros para a economia nacional, o equivalente a 1% do PIB.

Na análise do estudo, Pedro Silva, director de gestão da KPMG, sublinha que “o Lidl tem um papel bastante relevante na dinamização da economia nacional, com principal destaque para o desenvolvimento do setor primário e da indústria alimentar portuguesa”.