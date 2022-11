AstraZeneca multiplica por seis o lucro dos primeiros nove meses do ano

A farmacêutica AstraZeneca (AZ), que desenvolveu uma das vacinas contra a covid-19, lucrou 2391 milhões de dólares (cerca de 2380 milhões de euros à taxa de câmbio atual) entre janeiro e setembro, mais do sextuplo do registado no mesmo período do ano passado (371 milhões de dólares, ou 369 milhões de euros).

Em comunicado, a empresa anglo-sueca precisou que o seu resultado operacional foi de 2663 milhões de dólares (2650 milhões de euros) no período em análise, mais 98% que no período homólogo.

As receitas atingiram 32,2 mil milhões de dólares (32 mil milhões de euros), um crescimento de 29%.

Os valores incluem as receitas da vacina contra a covid-19, que ascenderam a 1780 milhões de dólares (1771 milhões de euros), menos 20% que no mesmo período de 2021, devido, em grande parte, ao fim dos contratos de distribuição para alguns países.

Em abril, na divulgação dos resultados do primeiro trimestre, a empresa já tinha dito que esperava uma queda nas vendas da vacina, com o abrandamento das campanhas de vacinação.

Por área de tratamento, foi na oncologia que a farmacêutica viu o maior crescimento das receitas (24%), para 4 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros)

Para o resto do ano, a farmacêutica espera que o lucro por ação cresça entre os 20% e os 30%.