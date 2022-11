Remax transaciona 1,67 mil milhões de euros em imóveis no 3.º trimestre, mais 2%

A Remax anunciou esta quarta-feira, 9 de novembro, ter transacionado 18.701 imóveis no valor de 1670 milhões de euros entre julho e setembro, "o melhor terceiro trimestre de sempre" em valor, com uma subida homóloga de 2%, apesar das transações terem recuado 9%.

"Em consonância com ciclos anteriores, foram os portugueses quem mais adquiriu ou arrendou casa, 75%", refere a rede imobiliária em comunicado.

Já entre os investidores estrangeiros, "os brasileiros reforçaram a segunda posição daqueles que mais negoceiam em imobiliário - entre julho e setembro, as transações com cidadãos deste país representaram 7,6%". Seguiram-se os investidores angolanos (1,9%) e norte-americanos (1,7%), que "subiram várias posições face ao último trimestre homólogo".

No que respeita ao arrendamento, o destaque vai para o concelho de Lisboa, que reuniu mais de um quarto dos arrendamentos da rede Remax, detalha.

Analisando o número de transações negociadas por concelho no terceiro trimestre deste ano, destaca-se Lisboa, com 2280 transações, equivalentes a 12,2% do total registado pela Remax.

Seguem-se Sintra (6,5%), Cascais (3,4%), Oeiras (3,3%), Almada (2,6%), Amadora (2,5%), Braga (2,4%) e Odivelas (2,3%), surgindo na 6.ª e na 10.ª posições, respetivamente, os concelhos do Porto (2,5) e de Vila Nova de Gaia (2,2%), pertencentes à Área Metropolitana do Porto.

Os apartamentos e as moradias figuram como os dois tipos de propriedade que a rede Remax mais comercializou entre 1 de julho e 30 de setembro, representando 54,1% e 27,6% do total, respetivamente.

As tipologias mais procuradas nos apartamentos vendidos foram os T2 (44,0%), seguindo-se os T3 (33,9%), os T1 (14,6%) e outras tipologias (7,6%).

Cerca de 8,8% dos imóveis negociados neste período são terrenos, 2,7% são lojas, 1,5% quintas e 5,3% outros tipos de imóveis.

Também destacado pela Remax é o incremento registado no trimestre no número de agências e de consultores imobiliários: O número de agências da rede aumentou 5,1% face a igual período de 2021, para 394, enquanto o número de agentes subiu 4,7%, para 10.203, com a imobiliária a recrutar mais de 460 consultores no trimestre.

"Num ano pautado por uma conjuntura internacional difícil e por uma subida da inflação e das taxas de juro, este terceiro trimestre foi revelador do vigor e robustez da marca Remax. Para além do crescimento orgânico (mais consultores e mais agências), a rede, ao ser responsável por quase 19 mil transações em apenas três meses, num mercado onde há uma substancial falta de oferta de habitação e onde a procura tem vindo a registar alguns decréscimos, faz prova da sua liderança", lê-se no comunicado divulgado esta quarta-feira.

Para o último trimestre, a imobiliária prevê que "desafios acrescidos, designadamente pela intensificação da escassez da oferta e por uma procura receosa face ao aumento das taxas de juro de referência".