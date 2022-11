PSI abre no "verde", com Sonae a liderar os ganhos

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão de negociação desta quarta-feira em terreno positivo, com a Sonae a liderar os ganhos. Às 8h30, o índice apresentava uma valorização de 0,15%, para 5779,03 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, 12 negoceiam no "verde", nomeadamente quatro dos cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI): grupo EDP, Jerónimo Martins e Galp.

É a retalhista, destas quatro, que mais ganha, ao avançar de 0,96%, para 21,06 euros por ação. Já a EDP Renováveis ganha 0,6%, para 21,66 euros por ação, a EDP cresce 0,53%, para 4,39 euros por ação, e a Galp regista uma ligeira valorização de 0,09%, para 11,06 euros.

No entanto, é a Sonae que lidera aos ganhos, ao avançar 1,72%, para 1,007 euros por ação.

Por outro lado, duas cotadas negoceiam no “vermelho”, sendo o BCP a que mais cai, ao perder 0,41%, para 0,1452 euros.

Na Europa, as principais praças seguem “mistas”, com Madrid e Paris no “verde”, mas Frankfurt e Londres no “vermelho”. O índice de referência europeu, Stoxx 600, cai cerca de 0,1%.