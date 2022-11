Empresas cotadas em Portugal desvalorizaram-se 5,7 mil milhões de euros em setembro

As ações cotadas de empresas não-financeiras desvalorizaram-se em 5,7 mil milhões de euros no mês de setembro, numa contexto de quedas nos mercados acionistas globais, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta quarta-feira, 9 de novembro.



Segundo o banco central, no final de setembro o "valor total de títulos emitidos por entidades residentes era de 467 mil milhões de euros, menos 7,5 mil milhões de euros do que no final do mês anterior", especifica.

“Para este resultado contribuíram essencialmente as desvalorizações ocorridas em setembro. Nesse mês, as ações cotadas emitidas por empresas não financeiras e os títulos de dívida emitidos por administrações públicas desvalorizaram-se em 5,7 mil milhões e em 5,6 mil milhões de euros, respetivamente”, segundo o BdP.

No que toca à emissão de títulos, estas superaram as amortizações em 4,7 mil milhões de euros. Porém, a dinâmica foi diferente entre as ações e as obrigações.

“As emissões de títulos de dívida superaram as amortizações em 5,1 mil milhões de euros e, em sentido inverso, as amortizações de ações superaram as emissões em 0,3 mil milhões de euros”, detalha o BdP.



Segundo a instituição, “o setor das empresas não financeiras foi o que mais contribuiu para este resultado, com as emissões de títulos a excederem as amortizações em 1,9 mil milhões de euros, seguido das administrações públicas e do setor financeiro, com 1,6 e 1,2 mil milhões de euros, respetivamente”

No que toca às amortizações de títulos, segundo o BdP “estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de 37,9 mil milhões de euros, o que corresponde a 13,2% dos 287 mil milhões de euros de títulos de dívida vivos naquela data” no final de setembro.

Destes 37,9 mil milhões de euros, recaia no mês de outubro “uma parcela significativa dessas amortizações”, com “8,7 mil milhões de euros nas administrações públicas; 4,6 mil milhões de euros nas empresas não financeiras; e 1,5 mil milhões de euros no setor financeiro”.

“No caso das empresas não financeiras, as amortizações previstas correspondiam, em larga medida, a papel comercial, um instrumento de financiamento de curto prazo muito utilizado pelas empresas portuguesas e que é habitualmente objeto de renovação, isto é, de amortização acompanhada de nova emissão, igualmente de curto prazo. É, por isso, previsível que se registe sistematicamente um valor elevado de amortizações calendarizadas para os 30 dias após o fim do mês.”, explica a instituição.