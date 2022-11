Concorrência dá luz verde a gestão pela Square de fundo dono de edifícios de hospitais Lusíadas

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à substituição do fundo Caixa Gestão de Ativos, da CGD, pela SQUARE na gestão do fundo Saúdeinveste, proprietário de edifícios de hospitais do grupo Lusíadas e de um hospital em Lagos.

Em aviso publicado, o regulador da Concorrência informou que, na terça-feira, deliberou não se opor a esta operação de concentração, resultante da substituição da Caixa Gestão de Ativos - SGOIC (CGA) pela SQUARE Asset Management - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo enquanto entidade gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Saudeinveste.

O Saúdeinveste tem como ativos o Hospital Lusíadas Lisboa, Hospital Lusíadas Porto (Boavista) e o Hospital de S. Gonçalo de Lagos (do Grupo HPA Saúde) e era gerido pela Caixa Gestão de Ativos (CGA), uma 'holding' criada em 2000 para agregar as atividades do grupo CGD na área de gestão de fundos de investimento mobiliário (através da Caixagest), fundos de investimento imobiliário (através da Fundimo, atual Fundger), e da gestão de carteiras e gestão de fundos de pensões.

Os imóveis onde funcionam os estabelecimentos hospitalares privados foram adquiridos em dezembro à Fidelidade pelo grupo francês Icade Santé, que comprou a totalidade do fundo Saúdeinveste e escolheu agora mudar a sociedade gestora, escolhendo a Square.