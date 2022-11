Banco Finantia já não tem acionistas russos

O Banco Finantia deixou de ter investidores russos na sua estrutura acionista depois de comprar a participação de 12,2% que pertencia ao grupo VTB, noticia o “Eco”.

O acordo foi assinado na semana passada, mas ainda não se sabe o valor do negócio. De qualquer modo, como o banco russo foi uma das entidades que, em fevereiro, foram sancionadas pela União Europeia por causa da invasão da Ucrânia, o dinheiro ficou congelado pelas autoridades.

As mudanças na estrutura acionista já são visíveis no site do Finantia, sendo que o VTB deixou de figurar na lista dos acionistas com mais de 5% de capital social. Os 12,2% detidos pertencem agora ao próprio Finantia.

Segundo o jornal, o Finantia fechou 2021 com capital próprio de 482 milhões de euros.