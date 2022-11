Vendas a retalho recuam em setembro na zona euro e na UE

As vendas a retalho recuaram, em setembro, 0,6% na zona euro e 0,3% na União Europeia (UE) na comparação homóloga e avançaram, respetivamente, 0,4% em ambas face a agosto, divulga esta terça-feira o Eurostat.

Na variação anual, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, a Irlanda (-6,8%), a Dinamarca (-6,3%) e a Estónia (-5,9%) apresentaram os maiores recuos no volume das vendas a retalho, em setembro, tendo os maiores avanços sido registados na Eslovénia (23,9%), na Polónia (8,4%) e em Malta (7,4%).

Face a agosto, a Áustria (3,9%), Malta (1,7%) e a Polónia (1,4%) tiveram as maiores subidas do indicador, em oposição à Eslovénia (-3,7%), Irlanda e Portugal (-2% cada) e a Eslováquia (-1,3%).

Em Portugal, as vendas a retalho aumentaram 2,3% na comparação homóloga.