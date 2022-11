Trabalhadores da Autoeuropa discutem dois dias de greve por aumento extraordinário

Os trabalhadores da Autoeuropa discutem esta terça-feira, 8 de novembro, e quarta-feira a possibilidade de uma greve de duas horas por turno a 17 e 18 de novembro, face à recusa da administração em aceitar uma atualização salarial extraordinária para compensar a inflação.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela exige um aumento extraordinário de 5% em dezembro, com retroativos desde julho, para compensar a perda do poder de compra devido à inflação, mas a administração da empresa entendeu atribuir apenas um prémio único de 400 euros, que deverá ser pago este mês de novembro.

Além da exigência de um aumento extraordinário, a CT da Autoeuropa defende a manutenção da atualização salarial de mais 2% a partir de janeiro de 2023, tal como está previsto no Acordo Empresa (AE) aprovado em 30 de março deste ano.

No passado mês de outubro, o coordenador da CT da Autoeuropa, Rogério Nogueira, em declarações à agência Lusa, considerou que a empresa tinha todas as condições para fazer um aumento salarial extraordinário, naquele que deverá ser o segundo melhor ano de sempre, em termos de produção, da fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

Numa comunicação interna no final de outubro, a CT considerava que a atribuição de um prémio de 400 euros "para atenuar os efeitos da inflação", era uma "decisão completamente descabida daquilo que deveria ser a responsabilidade social [da Autoeuropa] para com os seus trabalhadores".

Caso a proposta de greve seja aprovada nos plenários desta terça-feira e quarta-feira, a greve de 17 e 18 de novembro será a segunda paralisação por motivos laborais realizada na Autoeuropa ao longo de mais de três décadas de atividade da fábrica de Palmela.

A primeira greve na Autoeuropa - excetuando as que ocorreram no âmbito de greves gerais a nível nacional - teve lugar em 30 de agosto de 2017, quando os trabalhadores cumpriram uma paralisação de um dia contra a obrigatoriedade de trabalharem ao sábado, que obrigou a uma paragem de toda a produção da fábrica de automóveis do grupo alemão Volkswagen em Palmela.