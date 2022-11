SIBS alarga serviços no MB Way, leva Multibanco para a Roménia e quer comprar mais pela Europa

A SIBS decidiu alargar os serviços que disponibiliza através do MB Way, abrindo a porta a agregar todos os pagamentos autorizados do cliente, mas é na expansão internacional que centra agora as suas atenções. Na Roménia, onde está desde 2020, vai fazer crescer a rede de terminais Multibanco, e, pela Europa, está “ativamente” a olhar para eventuais novas geografias.

