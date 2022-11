Depois de disparo nos lucros, Novo Banco fixa metas mais ambiciosas

A gestão do Novo Banco vai, no final deste ano, colocar metas mais ambiciosas para cumprir, depois de ter conseguido mais do que duplicar os lucros nos primeiros nove meses do ano. A administração fixa objetivos mais audazes quando pretende continuar a reportar resultados positivos, esperando ainda receber capital do Estado português por conta dos embates judiciais com o Fundo de Resolução, e quando tem desafios de financiamento pela frente.

