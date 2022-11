AICEP abre delegações na Finlândia e na Noruega

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) inaugura esta semana duas novas delegações, na Finlândia e na Noruega, anunciou, esta terça-feira, a entidade.

As aberturas oficiais dos novos escritórios realizam-se esta terça-feira, em Oslo, e na quinta-feira, 10 de novembro, em Helsínquia, informou a AICEP, em comunicado.

As cerimónias de inauguração vão contar com a presença do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, do secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, e dos embaixadores de Portugal nos respetivos países.

"Com a abertura das novas delegações nos Países Nórdicos, que serão coordenadas pela delegação na Suécia, a AICEP pretende contribuir para aprofundar as relações económicas bilaterais, aumentando exportações, estabelecer novas parcerias e potenciar novos projetos de investimento para Portugal", apontou a agência.

Segundo os dados estatísticos das exportações a dezembro de 2021, a soma dos quatro mercados nórdicos - Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca -- posiciona-os como o oitavo cliente de Portugal, sublinhou a AICEP.