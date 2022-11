TAP "é um tema difícil", reconhece Pedro Nuno Santos, mas puxa dos galões do lucro trimestral

"A TAP continua a ser um tema difícil, mas vamos continuar a olhar para ele com orgulho, afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, numa audição esta segunda-feira, no Parlamento. Uma afirmação que fez lembrando que a transportadora teve um lucro de 111 milhões de euros de lucro no terceiro trimestre, ou seja, de julho a setembro.

"Não nos escondemos de temas difíceis", afirmou o governante. E prosseguiu: "O sr. deputado [do PSD], Paulo Moniz, estimava que iríamos ter um prejuízo de 400 milhões de euros em 2022, muito longe dos 56 milhões de euros referidos por mim [como número previsto para os prejuízos deste ano].

Para sublinhar o que considera ser o bom resultado da TAP e bom desempenho deste ano, lembrou ainda que o plano de reestruturação só previa que a TAP tivesse lucro em 2025. "A TAP teve 11 milhões de lucro no terceiro trimestre, e espere pelo quarto trimestre para voltarmos a falar", atirou, dando a entender que o último trimestre do ano também será positivo.

