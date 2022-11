PSI fecha em alta com Greenvolt e Galp na liderança

O PSI fechou em alta de 0,53% nos 5765,47 pontos, com 11 cotadas a registar ganhos na sessão desta segunda-feira.

Na Europa, o Stoxx 600, índice de referência para o continente, ganhou 0,33% num dia em que, entre as principais praças, só Londres fechou em queda.

A Greenvolt (+2,6% para os 7,89 euros) e a Galp (+2,23% para os 11,23 euros) foram as mais bem colocadas na sessão desta segunda-feira no que toca aos ganhos.



Em terceiro lugar ficaram os CTT (+2,1% para os 2,15 euros), no dia seguinte a ter sido formalmente anunciada a entrada da Tranquilidade no capital do banco do serviço postal.

Quatro cotadas fecharam com perdas, destacando-se a Semapa (-1,37% para os 12,92 euros) e o BCP (-1,28% para os 0,15 euros) com recuos acima dos 1%.