Goldman Sachs revê em alta avaliação da Galp

O banco Goldman Sachs reviu em alta a avaliação que faz das ações da Galp Energia, elevando de 15 para 16 euros por ação o preço-alvo para os títulos da petrolífera num horizonte de 12 meses, o que confere à Galp um potencial de valorização superior a 43%, a partir da cotação atual, de 11,12 euros por ação.

Numa nota de análise publicada esta segunda-feira, o Goldman Sachs também revê em alta a recomendação aos investidores, passando agora a recomendar “comprar” os títulos da petrolífera portuguesa (até agora o banco de investimento tinha uma recomendação neutra para as ações da Galp).

Inversamente, o Goldman Sachs passou a ter uma recomendação neutra para as ações da Shell, que até agora mereciam dos analistas do banco uma recomendação de compra.

O banco de investimento vê na Galp “um crescimento diferenciado nos hidrocarbonetos” e uma melhoria do retorno acionista em 2023.

Recorde-se que a Galp apresentou um lucro de 608 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 86% do que no mesmo período do ano passado.

O Goldman Sachs acredita ainda que a Galp está entre as petrolíferas de média dimensão que estão mais protegidas para enfrentar o quarto trimestre, depois de nos últimos meses ter apresentado um desempenho bolsista pior do que o das petrolíferas europeias de referência.