Unicórnios vão ser mais difíceis de fabricar

Há tempos que não voltam mais. A pandemia da covid-19 serve de separador que divide um mundo de dinheiro a custo zero de outro de liquidez muito mais escassa. Neste mundo, a aplicação do capital tem de ser feita de forma muito mais eficiente, tanto do lado dos fundadores de startups como do lado dos investidores. E os cortes nas avaliações, outrora com base em perspetivas otimistas para os padrões atuais, sinalizam tempos complicados para a futura criação de unicórnios.

Os dados globais mostram um travão a fundo. No terceiro trimestre deste ano, o financiamento global de fundos de capital de risco a startups caiu 34% face ao período homólogo, para os 74,5 mil milhões de dólares (cerca de €75 mil milhões ao câmbio atual), e 58% abaixo do valor recorde do quarto trimestre de 2021, segundo a consultora CB Insights.