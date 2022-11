PRR. Dez maiores fornecedores já venderam mais de €315 milhões

Os dez maiores fornecedores do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) somam vendas de bens e serviços superiores €315 milhões, revela o Portal Mais Transparência à data de 31 de outubro de 2022.

As empresas que mais estão a faturar às entidades públicas responsáveis pelos múltiplos investimentos do PRR são: Inforlândia (€56,8 milhões de vendas), Arista Aviation Services (€42,9 milhões), MEO (€34,9 milhões), Claranet II Solutions (€34,9 milhões), Bravantic Evolving Technology (€33,2 milhões), Construções Gabriel A.S. Couto (€32 milhões), CTT Soluções Empresariais (€26,7 milhões), consórcio Alves Ribeiro e Alberto Couto Alves (€25 milhões), Capgemini Portugal (€14,9 milhões) e NOS Comunicações (€13,9 milhões).