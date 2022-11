Habitação. Lisboa acelera processos de obras mais simples

Os trabalhos de conservação ou alteração em apartamentos, edifícios ou lojas têm agora um processo de licenciamento simplificado no âmbito do programa “As Minhas Obras”, lançado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML).

“Os projetos abrangidos pelo programa representam 20% do total dos cerca de 700 processos que entraram na plataforma da autarquia desde o início do ano”, disse ao Expresso Joana Castro e Almeida, vereadora com os pelouros do Urbanismo, Transparência e Anticorrupção da autarquia lisboeta.