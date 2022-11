Novo Banco obrigado a ter um plano de gestão de capital

Alienação de imóveis, vendas de carteiras de crédito e de fundos de reestruturação e ainda outras operações para baixar o risco do balanço: estas são medidas que o Novo Banco teve e tem de reforçar e implementar para garantir que cumpre as exigências de solidez do Banco Central Europeu (BCE).

Apesar de algumas medidas até já estarem em curso (venda do edifício-sede, em Lisboa, por exemplo), houve outras iniciativas cuja implementação teve de ser oficialmente prevista pela instituição detida pela Lone Star.