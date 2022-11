PSI perde no arranque, mas CTT ganha acima de 4% com entrada da Generali no capital do banco

O PSI começou a sessão desta sexta-feira, 4 de novembro, a ganhar 0,25% para os 5724,72 pontos.

O Stoxx 600, índice pan-europeu, subia 0,59% no arranque da última sessão da semana, num dia em que a Península Ibérica era uma exceção face às grandes praças do continente, com Madrid a perder 0,39%.

No arranque, destaque para os CTT, que disparavam 4,5% para os 3,13 euros, depois de ter apresentado uma subida de 7,6% dos lucros de janeiro a setembro na quinta-feira e depois de notícias darem conta da intenção da seguradora Generali entrar no capital do banco do operador do serviço postal, investindo 25 milhões de euros através de um aumento de capital.



Porém, a pressão cabia à Greenvolt (-1,92% para os 7,68 euros), à Altri (-1,2% para os 5,76 euros), ao BCP (-1,43% para os 0,15 euros), e à EDP Renováveis (-1,36% para os 21 euros).



A Jerónimo Martins, que recuava 1,06% para os 20,48 euros, também contribuía para as perdas gerais do PSI.

Notícia corrigida às 10h42. A Generali deverá entrar no capital do Banco CTT, e não dos CTT.