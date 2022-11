PSI perde no arranque, mas CTT ganha acima de 4% com entrada da Generali no capital

O PSI começou a sessão desta sexta-feira, 4 de novembro, a ganhar 0,25% para os 5724,72 pontos.

O Stoxx 600, índice pan-europeu, subia 0,59% no arranque da última sessão da semana, num dia em que a Península Ibérica era uma exceção face às grandes praças do continente, com Madrid a perder 0,39%.

No arranque, destaque para os CTT, que disparavam 4,5% para os 3,13 euros, depois de ter apresentado uma subida de 7,6% dos lucros de janeiro a setembro na quinta-feira e depois de notícias darem conta da intenção da seguradora Generali entrar no capital do operador do serviço postal, investindo 25 milhões de euros através de um aumento de capital.



Porém, a pressão cabia à Greenvolt (-1,92% para os 7,68 euros), à Altri (-1,2% para os 5,76 euros), ao BCP (-1,43% para os 0,15 euros), e à EDP Renováveis (-1,36% para os 21 euros).



A Jerónimo Martins, que recuava 1,06% para os 20,48 euros, também contribuía para as perdas gerais do PSI.