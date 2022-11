Nómadas digitais já podem pedir visto

Até esta semana, os nómadas digitais que quisessem trabalhar remotamente a partir de Portugal tinham de requerer o visto de turista ou o D7, utilizado por reformados, oriundos fora da União Europeia e com rendimentos próprios no estrangeiro, para obter residência em Portugal. Com a entrada em vigor das alterações à Lei 23/2007, conhecida por Lei dos Estrangeiros, a 30 de outubro, o recurso a estes vistos deixa de ser necessário. Os profissio­nais remotos que escolham o país para trabalhar passaram a ter um visto próprio, o Visto de Estada Temporária e de Autorização de Residência para Nómadas Digitais. Mas para o requerer têm de comprovar que a média do seu rendimento mensal nos três meses anterio­res é superior a quatro salários mínimos. Ou seja, €2820 considerando o valor atual de €705, e €3040 tendo em conta a atualização da remuneração mínima para €760 no próximo ano.

