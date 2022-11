Já são conhecidos os detalhes dos 'vouchers' que dão 30 mil euros a 3000 'startups'

Três mil empresas poderão receber 30 mil euros através dos vouchers disponibilizados pela Startup Portugal, anunciados previamente pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, na abertura da Web Summit. E já há detalhes sobre como a medida vai funcionar.

Os detalhes foram divulgados esta sexta-feira, em comunicado. De acordo com a Startup Portugal, as empresas que pretenderem candidatar-se aos “Vouchers para Startups: Novos Produtos Verdes e Digitais” devem ter até 10 anos de existência, sede em Portugal e certificação de PME (pequena e média empresa) pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI).

Mas nem todas as despesas são elegíveis para os vouchers. Então, quais são? Custos com recursos humanos, despesas com acreditação ou certificação tecnológica de recursos humanos, aquisição de serviços externos especializados (como digitalização de processos de negócios, serviços de marketing, entre outros), aquisição ou aluguer operacional de equipamentos, custos de licenciamento ou de subscrição de software, custos com a proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual e custos indiretos.

No total, esta medida tem 90 milhões de euros que poderão ser distribuídos por três mil startups.

“Os vouchers têm um valor fixo de 30 mil euros por startup, que serão disponibilizados em seis tranches trimestrais de cinco mil euros”, indica ainda a nota da empresa.

“Esta é uma medida fundamental para o desenvolvimento do nosso ecossistema. As nossas startups precisam de apoio na sua fase de

arranque e acreditamos que estes vouchers vão ser um apoio importante na concretização dos projetos liderados pelos empreendedores em Portugal ”, explica, citado na nota, António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal.

Segundo o comunicado, o formulário de candidaturas será publicado no site do IAPMEI, até dia 25 de novembro.