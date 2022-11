Fernando Ulrich considera OE “equilibrado e positivo”

Fernando Ulrich considera o Orçamento do Estado para 2023 “do ponto de vista global positivo e equilibrado”. Para o atual presidente não executivo do BPI, cargo que assumiu em 2017 quando deixou a liderança executiva na sequência da tomada de controlo pelo CaixaBank, tendo em conta a situa­ção difícil e complexa que se vive — pandemia, guerra, subida da inflação —, considera que “quem tem de tomar decisões tenha prudência e bom senso e não gaste as munições todas de uma vez”.

Esta crise, diz Ulrich, “é muito diferente das últimas e não é fácil perceber o que vai acontecer”. Já quanto ao acordo de rendimentos que prevê a subida de 5,1% dos salários, estabelecido entre o Governo e os parceiros sociais, “parece-me ambicioso e positivo”. “Há a preocupação de subir os salários mais baixos e isso é justo e faz sentido. Vamos ver como se concretiza”, responde.