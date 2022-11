Venda de carros elétricos em Portugal cai 11,2% em outubro

Em outubro de 2022 foram vendidos 1400 carros novos exclusivamente elétricos, ligeiros de passageiros, em Portugal, o que representa um decréscimo de 11,2% em comparação com o mesmo mês de 2021, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No entanto, entre janeiro e outubro foram vendidos 13.592 carros elétricos novos, ligeiros de passageiros, em Portugal, um aumento de 44,4%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a mesma associação.

Segundo a ACAP, no mês de outubro de 2022 foram matriculados em Portugal 4907 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos, ou seja, mais 10,3% que no mesmo mês do ano anterior.

De janeiro a outubro de 2022 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 46.843 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 21,6% relativamente a período homólogo de 2021.