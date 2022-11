PSI avança 0,09% à boleia do BCP

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão de negociação desta quinta-feira no “verde”, com uma ligeira valorização de 0,09%, para 5739,16 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice, oito terminaram o dia em terreno positivo, nomeadamente dois dos cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI): Galp e BCP.

A petrolífera avançou 1,71%, para 10,71 euros por ação, mas foi mesmo o banco de Miguel Maya que liderou os ganhos ao avançar 2,13%, para 0,1533 euros.

Por outro lado, sete cotadas encerraram no “vermelho”, entre elas os restantes “gigantes”: grupo EDP e Jerónimo Martins.

A EDP Renováveis e a EDP registaram quedas de 0,51% e 1,61%, para 21,29 e 4,329 euros por ação, respetivamente. Já a retalhista deslizou 0,19%, para 20,72 euros.

No entanto, foram os CTT que lideraram as perdas do dia - quando estão prestes a apresentar os seus resultados do terceiro trimestre - com uma desvalorização de 3,38%, para 3,005 euros por ação.

Lisboa contraria, assim, a Europa, uma vez que as principais praças europeias fecharam no “vermelho” (à exceção de Londres). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou aproximadamente 0,95%.