PSI abre com perdas por pressão das energéticas

O PSI abriu em queda de 0,79% para os 5688,56 pontos, com 12 cotadas em 15 em território negativo na sessão desta quinta-feira, 3 de novembro.



Na Europa, as principais praças registavam quedas, com o Stoxx 600, índice de referência para o continente, a perder 0,91%.

A EDP Renováveis (-2,29% para os 20,91 euros), a EDP (-1,68% para os 4,33 euros), e a Greenvolt (-1,28% para os 7,70 euros) eram as cotadas que mais desvalorizavam na abertura da sessão. A Galp Energia apresentava, entre as energéticas, perdas menos acentuadas, caindo 0,71% para os 10,46 euros.

Os CTT perdiam, entretanto, 0,96% para os 3,08 euros, no dia em que divulgam resultados trimestrais. A REN recuava 0,96% para os 2,59 euros, e o BCP depreciava 0,87% para os 0,15 euros.

Nos ganhos figuravam apenas três cotadas: a Altri (+0,17% para os 5,75 euros), a Sonae (+0,21% para os 0,97 euros), e a Corticeira Amorim (+0,21% para os 9,45 euros).