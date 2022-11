Lucro da BMW aumenta 23% no terceiro trimestre

O lucro da BMW aumentou 22,9% no terceiro trimestre para os 3,2 mil milhões de euros, face a 2,6 mil milhões de euros no período homólogo, reportou aos mercados esta quinta-feira, 3 de novembro, a construtora alemã de automóveis.

As receitas subiram 35,3%, de 27,5 mil milhões de euros no trimestre homólogo para os 37,2 mil milhões de euros no terceiro trimestre deste ano.



As entregas de automóveis recuaram 0,9% no terceiro trimestre face ao homólogo, de 593 mil para 587 mil. A quota de veículos elétricos aumentou de 13,2% para 16,8%.

Os constrangimentos relacionados com as cadeias de abastecimento estão desde 2021 a privar as construtoras de automóveis de componentes essenciais como semicondutores e continuaram a ter impacto na operação.

O aumento dos custos e um contexto inflacionário que não promove o consumo foram outros fatores de pressão, acrescenta a empresa.

Porém, a BMW conseguiu compensar a quebra nas vendas no trimestre através de um aumento dos preços, com vendas de componentes e de acessórios, e com maior encaixe nas vendas de automóveis em leasing devolvidos à construtora no fim dos contratos.

O fator cambial, numa altura de forte desvalorização do euro face ao dólar, também teve um impacto positivo nas receitas, segundo o comunicado da BMW.