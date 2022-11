Investir 1,4% do PIB reduz emissão de gases até 70% em 2050, diz Banco Mundial

O Banco Mundial disse esta quinta-feira, 3 de novembro, que se os países de baixo e médio rendimento investissem 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) anualmente, conseguiriam reduzir as suas emissões de gases nocivos para a atmosfera em 70% até 2050.

"Investir uma média de 1,4% do Produto Interno Bruto anualmente poderia reduzir as emissões nos países em desenvolvimento em até 70% até 2050 e aumentar a resiliência", lê-se num novo relatório divulgado esta quinta-feira pelo Banco Mundial, que utiliza dados de 20 países em desenvolvimento que representam cerca de um terço das emissões a nível mundial.

O relatório "mostra que as necessidades de investimento são significativamente maiores nos países de baixo rendimento, que são mais vulneráveis aos riscos climáticos, muitas vezes excedendo os 5% do PIB" e salienta que a ajuda internacional é fundamental.

"Estes países vão precisar de montantes maiores de financiamento concessional e doações para gerirem os impactos das alterações climáticas e desenvolverem-se rumo a uma economia de baixo carbono", aponta-se ainda no documento, que analisou 20 países, nenhum dos quais do universo lusófono.

As condições mais importantes para o sucesso nesta transição inclui "reformas com impacto, melhor alocação de recursos públicos, mais mobilização de capital privado e um significativo apoio financeiro por parte da comunidade internacional", aponta-se ainda no relatório “Clima e Desenvolvimento: uma agenda para a ação”.

Citado no relatório, o presidente do Banco Mundial afirmou: "Atingir os objetivos do desenvolvimento e do clima andam de mãos dadas; a ação climática é um bem público fundamental, que requer um significativo e novo financiamento por parte da comunidade global e mecanismos para os fluxos financeiros".

David Malpass acrescentou ainda que "ações climáticas bem sequenciadas e prioritizadas, um forte participação do setor privado, apoio internacional substancial e uma transição justa são componentes críticas para garantir impacto".

Apesar de se debruçar sobre os países de baixo e médio rendimento, o relatório do Banco Mundial aponta também que os países mais desenvolvidos têm um papel fundamental, não só no financiamento, mas também no exemplo que dão.

"Os países mais ricos têm mais responsabilidades pelas emissões, e precisam por isso de liderar com uma descarbonização maior e mais profunda, bem como aumentar o apoio financeiro aos países de mais baixo rendimento", conclui David Malpass.