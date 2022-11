Governo português prepara acordo com a Arábia Saudita na área da energia

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, teve esta quinta-feira uma reunião à distância com o ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, um encontro que serviu para anunciar, para um “futuro próximo”, a assinatura de um acordo no domínio da energia.

“Ambos os lados confirmaram a vontade de reforçar o diálogo e cooperação entre os dois países através da assinatura, num futuro próximo, de um memorando de entendimento na área da energia”, explica o Ministério do Ambiente em comunicado.

O Governo português indica ainda que “no encontro foi referido que o Reino da Arábia Saudita é um dos fornecedores de petróleo bruto de Portugal e um parceiro fiável”.

Segundo o comunicado do Ministério do Ambiente, os dois governantes “salientaram a importância de cooperar em muitos domínios relacionados com a energia”, do hidrogénio verde às energias renováveis (e integração na rede de eletricidade de fontes renováveis), passando pelo comércio de energia e interconexões internacionais, assim como fiabilidade e segurança dos sistemas energéticos.

De acordo com o mesmo comunicado, “os ministros enfatizaram a importância de apoiar a estabilidade dos mercados globais de energia, incentivar o diálogo e a colaboração entre países produtores e consumidores, destacando a necessidade de garantir a segurança do abastecimento de energia”.

Este encontro aconteceu num contexto em que Portugal continua sem certezas sobre o impacto da queda de produção de gás natural na Nigéria nos fornecimentos nigerianos de gás natural liquefeito (GNL) para entrega em Sines. A Nigéria é o maior fornecedor de gás de Portugal, tendo já falhado uma entrega no final de outubro, devido aos problemas causados pelas cheias no país.

A Arábia Saudita não fornece gás natural a Portugal, mas fornece petróleo.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que em 2021 Portugal importou da Arábia Saudita 245 mil toneladas de petróleo, no valor aproximado de 106 milhões de dólares. Mas em 2020 o país importou 1,06 milhões de toneladas da Arábia Saudita e em 2019 as importações chegaram a 1,24 milhões de toneladas, com um valor económico de 580 milhões de dólares.

Nesse ano de 2019 a Arábia Saudita foi o segundo maior fornecedor de petróleo de Portugal, apenas atrás de Angola (2,48 milhões de toneladas) e ligeiramente acima da Rússia (1,21 milhões de toneladas), de acordo com a DGEG.