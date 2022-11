TotalEnergies investe 3.000 milhões de dólares em projetos de energia em Angola

A petrolifera francesa TotalEnergies vai investir 3 mil milhões de dólares em projetos ligados a energias renováveis, nomeadamente parques solares, e exploração de petróleo em Angola, noticia esta quarta-feira o Jornal de Angola.

O anuncio foi feito pelo diretor-geral da multinacional francesa, Patrick Pouyanné, no final de uma audiência com o Presidente angolano João Lourenço, na terça-feira.

"Disponibilizámos, no presente ano, 3 mil milhões de dólares que serão investidos em projetos petrolíferos específicos na Bacia do Rio Kwanza, como no projeto de exploração Begónia e outros de expansão do Bloco 17", declarou Patrick Pouyanné, citado pelo diário angolano.

Patrick Pouyanné informou ainda que, a partir de 2024, a Total Energies pretende criar novos projetos, como o de "Águas Profundas", "Cameia", "Golfinho", para a Bacia do Rio Kwanza, onde tem a intenção de explorar sete blocos.

A TotalEnergies produz, atualmente, 550 mil barris de petróleo por dia, o que representa quase 50 por cento da produção petrolífera em Angola

O diretor-geral da TotalEnergies abordou também a possibilidade de a empresa companhia fornecer energia solar à indústria mineira no país, com vista à redução dos custos no setor.

A TotalEnergies assinou em junho do ano passado um acordo para a criação de um parque solar, na província da Huíla, que vai gerar 35 Megawatts para a rede nacional.

"Em Angola não estamos apenas focados no setor dos petróleos e gás como era tradição, mas também na área das energias renováveis", afirmou Patrick Pouyanné, que admitiu o acréscimo de mais 8 Megawatts ao Parque Solar da Huíla, num investimento total de 100 milhões de dólares.