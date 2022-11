Taxa de desemprego sobe para 6,1% em setembro

A taxa de desemprego em Portugal subiu ligeiramente em setembro, para 6,1%, indica a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicada esta quarta-feira. Este valor representa uma pequena subida, de 0,1 pontos percentuais, face aos 6% registados em agosto.

Aliás, os dados do INE - que são ajustados do impacto da sazonalidade - indicam que a taxa de desemprego no país tinha estabilizado nos 6% há vários meses até subir agora para os 6,1%.

Já na comparação homóloga, ou seja, em relação a setembro do ano passado, verificou-se uma redução da taxa de desemprego, de 0,2 pontos percentuais, já que nessa altura estava nos 6,3%.

Segundo a autoridade estatística nacional, o número de desempregados em Portugal foi de 318,8 mil em setembro, aumentando 1,6% (mais 5,1 mil pessoas) em relação a agosto. Contudo, face a setembro de 2021, o INE contabiliza menos 8,3 mil desempregados (redução de 2,6%).

Ao mesmo tempo, a população empregada no país em setembro foi estimada pelo INE em 4,8747 milhões de pessoas. Este número traduz um decréscimo de 0,2% (menos 9,3 mil pessoas) em relação a agosto. Já na comparação homóloga, o emprego em Portugal aumentou 0,8% (mais 37,6 mil pessoas).

Somando população empregada e desempregada, chegamos à população ativa, a que os especialistas dão muita atenção. Ora, em setembro, diminuiu 0,1% (menos 4,2 mil pessoas) em relação a agosto. Isto porque o decréscimo da população empregada superou o aumento da população desempregada.

Em sentido inverso, em termos homólogos, a população ativa aumentou 0,6% em setembro (mais 29,3 mil pessoas), já que o acréscimo da população empregada mais do que compensou a diminuição da população desempregada.

Ainda em setembro, a subutilização do trabalho - indicador que abrange para além dos desempregados também as pessoas que o INE classifica como inativas por não procurarem ativamente emprego ou não estarem disponíveis no imediato para aceitar um posto de trabalho - abrangeu 607,6 mil pessoas. Este número fica abaixo do registado em agosto (menos 0,2%) e em setembro de 2021 (menos 3,8%).

A taxa de subutilização do trabalho correspondente foi estimada pelo INE em 11,4%, valor idêntico ao do mês anterior, e inferior em 0,5 pontos percentuais ao de setembro de 2021.