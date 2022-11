Reditus volta a falhar publicação de resultados

A Reditus voltou a falhar a apresentação de resultados, neste caso, de 2021, "fruto do contexto pandémico envolvente", depois de ter registado uma situação semelhante em relação às contas de 2020.

Em comunicado, divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa disse que, apesar "dos esforços que desenvolveu e fruto do contexto pandémico envolvente, não logrou até à data de 30 de outubro de 2022, aprovar e publicitar os resultados, individuais e consolidados, relativos ao exercício de 2021".

Assim, a empresa, "tendo em consideração o progresso dos trabalhos desenvolvidos e em função dos elementos atualmente disponíveis, informa que se estima que a publicação dos seus documentos de prestação de contas individuais e consolidadas de 2021 seja concretizada durante o mês de novembro de 2022".

Por outro lado, "relativamente aos resultados do primeiro semestre de 2022, estimamos que a publicação seja concretizada no prazo de 30 a 60 dias após a aprovação dos resultados relativos ao exercício de 2021", disse o grupo.

Em junho do ano passado, a Reditus comunicou que tinha falhado a apresentação dos resultados de 2020, perante o impacto da covid-19, nomeadamente com a adoção do teletrabalho.

Em 2020, o resultado líquido da Reditus atingiu 1,06 milhões de euros negativo, valor que compara com um resultado positivo de 49 mil euros no período homólogo.

Por outro lado, no primeiro semestre de 2021, a Reditus registou "um resultado líquido consolidado, embora positivo e tendo ascendido a 65 mil euros" que representou "um decréscimo de 61,6% face ao mesmo período do ano anterior que registou 168 mil euros", informou a empresa.