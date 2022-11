Maersk lucra mais 65% no terceiro trimestre graças a aumento dos custos logísticos, mas revê em baixa previsão para 2022

Os lucros da Maersk subiram 65% no terceiro trimestre para os 8,9 mil milhões de dólares (cerca de 9 mil milhões de euros ao câmbio atual), face a 5,4 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) no período homólogo, graças ao aumento dos custos logísticos numa altura de reconfiguração das cadeias de abastecimento.

As receitas subiram 37%, de 16,6 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros) no trimestre homólogo para os 22,8 mil milhões de dólares (23 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2022.

As receitas do segmento mais significativo, o de transporte marítimo, subiram de 3,4 mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros) para 8,7 mil milhões de dólares (8,8 mil milhões de euros), com o aumento dos preços do transporte a compensarem a quebra de volumes transportados.

Segundo comunicado da empresa aos mercados, divulgado esta quarta-feira, 2 de novembro, “a rendibilidade foi impulsionada pelas tarifas de transporte mais altas”.

Mas, acrescenta a empresa, “tal como esperado, as tarifas começaram a cair na segunda parte do trimestre, devido à queda da procura pelos consumidores, associada ao início da normalização dos mercados com menos disrupções nas cadeias de abastecimento e diminuição progressiva da congestão”.



Segundo a Reuters, o grupo dinamarquês reviu em baixa as suas perspetivas de procura por contentores de carga em 2022, prevendo agora uma quebra entre os 4% e 2%.

Antes, a Maersk antecipava que a procura viesse a situar-se entre um crescimento de 1% e uma quebra de 1%.