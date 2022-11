Renováveis: falha informática “dá” energia solar à noite em Portugal

Energia solar à noite? Sim, é possível… pelo menos num sistema informático. A REN – Redes Energéticas Nacionais vem reportando, na sua informação pública em tempo real, pequenos volumes de injeção na rede elétrica de energia solar durante a madrugada, com uma produção horária da ordem dos 3 megawatt hora (MWh), mas fonte oficial da empresa sublinhou ao Expresso que esses registos não correspondem de facto a produção solar à noite e estão a ser corrigidos para zero no dia seguinte.

