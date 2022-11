Mercados: depois do tsunami financeiro de setembro, bolsas recuperam em outubro

As crises cambiais que marcaram setembro foram amenizadas. Os riscos políticos no Reino Unido, Itália e Brasil foram suavizados. O índice mundial MSCI para as bolsas de todo o mundo que se tinha afundado quase 10% em setembro, gerando perdas de 7,5 biliões de dólares (7,7 biliões de euros, ao câmbio da altura), recuperou parcialmente em outubro com uma subida de 6%. É o segundo melhor mês de 2022, depois dos ganhos de 6,8% em julho, mas não anula quebras acumuladas desde início do ano de mais de 22% nas praças mundiais. Em Lisboa, o índice PSI subiu 7,8%, ficando abaixo da média da zona euro.

