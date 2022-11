Lucro da Toyota Motor cai 23,2% para 7,96 mil milhões de euros

A fabricante Toyota Motor anunciou esta terça-feira um lucro de 1,17 biliões de ienes (7,9 mil milhões de euros) entre abril e setembro, primeira metade do ano fiscal japonês, menos 23,2% face ao período homólogo.

Q fabricante automóvel, com sede em Aichi, no centro do Japão, obteve ainda um lucro operacional de 1,14 biliões de ienes (7,7 mil milhões de euros), o que representa uma queda de 34,7% face ao mesmo semestre do ano passado.

É referido ainda que o volume de negócios cresceu 14,4% em termos homólogos para 17,7 biliões de ienes (120,4 mil milhões de euros), de acordo com os resultados financeiros divulgados pela Toyota, líder mundial no fabrico de motores por vendas.

Em 24 de setembro, a Toyota anunciou o fim da produção na fábrica russa em São Petersburgo, suspensa há cerca de meio ano, devido a problemas de abastecimento e sanções desencadeadas pela guerra na Ucrânia.

A empresa suspendeu as operações na única fábrica na Rússia, a 04 de março, devido à interrupção no fornecimento de materiais e componentes essenciais, mas manteve a força de trabalho no país em tarefas de manutenção em preparação para um possível reinício da produção.

Além da fábrica de São Petersburgo, a Toyota tinha 168 pontos de venda e de serviço na Rússia.

A fábrica russa da empresa japonesa tinha capacidade para produzir 100 mil veículos anualmente e fabricava os modelos Rav4 e Camry, destinados principalmente ao mercado interno russo.

Em 2007, a Toyota começou a fabricar veículos na Rússia, onde produziu 80 mil automóveis no ano passado.