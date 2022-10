T-shirt de cânhamo tingida com cascas de cebola ganhou prémio de inovação: o têxtil português está pronto para a moda da sustentabilidade?

Em mais um exemplo da versatilidade da indústria têxtil portuguesa, a marca Sensihemp, sediada na Póvoa de Varzim, foi distinguida com o prémio de melhor produto de inovação na feira internacional CBD Hemp Business Fair, que decorreu em Barcelona entre 7 e 9 de outubro deste ano. O produto galardoado? Uma t-shirt feita com malha de cânhamo e tingida com cascas de cebola.

