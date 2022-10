PSI fecha em terreno positivo, com apenas a Greenvolt no "vermelho"

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão de negociação desta segunda-feira no “verde”, com uma valorização de 1,07%, para 5718,28 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice, apenas uma, a “Greenvolt”, encerrou o dia em terreno negativo, tendo registado uma desvalorização de 0,64%, para 7,78 euros por ação.

Houve ainda uma cotada, a Semapa, que não apresentou qualquer variação face à negociação de sexta-feira.

Assim, 13 cotadas terminaram o dia em terreno positivo, nomeadamente todos os cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI): Galp, BCP, grupo EDP e Jerónimo Martins.

Entre o grupo dos “grandes”, foi a Jerónimo Martins que mais ganhou, ao avançar 1,84%, para 20,98 euros por ação. Seguiu-se o BCP, com um ganho de 1,62%, para 0,144 euros.

Já a EDP Renováveis e a EDP registaram avanços de 0,57% e 1,49%, para 21,31 e 4,425 euros por ação, respetivamente. A petrolífera, Galp, cresceu 0,74%, para 10,275 euros.

No entanto, foram os CTT que lideraram os ganhos do dia, com uma valorização de 2,12%, para 3,125 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, uma vez que as principais praças europeias também fecharam no “verde” (à exceção de Paris). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou aproximadamente 0,4%.