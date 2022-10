As famílias portuguesas voltaram a pagar menos pela eletricidade e gás natural no primeiro semestre do que a média europeia, acentuando-se, inclusive, o fosso face aos preços pagos pelos nossos vizinhos espanhóis, revelam os dados do Eurostat analisados pela ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Segundo a ERSE, no primeiro semestre Espanha tinha um preço médio de eletricidade para clientes residenciais de 32,01 cêntimos por kilowatt hora (kWh), mais 38% do que o preço médio de 23,2 cêntimos por kWh registado em Portugal.

Também a zona euro, com um preço médio de 26,95 cêntimos, e a União Europeia (UE), com 25,95 cêntimos, ficaram 16% e 12%, respetivamente, acima de Portugal, no que respeita aos preços médios do consumo doméstico de eletricidade na primeira metade deste ano.

No que toca ao consumo industrial de eletricidade, Espanha, com 21,04 cêntimos por kWh, apresentava um preço médio 48% acima do português (14,26 cêntimos por kWh), e a zona euro e a UE tinham preços de 20,04 e 19,26 cêntimos, respetivamente, ficando 40% e 35% acima dos preços praticados em Portugal.

Em termos comparativos, Portugal tinha o 13º preço mais caro na UE para clientes domésticos (a lista é liderada pela Dinamarca, Bélgica, Alemanha, Itália e Espanha). No consumo não doméstico, Portugal ocupava a posição 22 (ou o sexto preço mais barato da UE), com Grécia, Itália e Chipre a apresentarem os preços mais caros para clientes empresariais.

Embora em ambos os casos (consumo doméstico e empresarial) o preço médio da eletricidade em Portugal tenha aumentado ligeiramente face ao segundo semestre de 2021, na média da UE e da zona euro (e também em Espanha) as subidas foram bastante mais acentuadas, cavando um fosso maior face aos preços praticados em Portugal

No gás natural o panorama não é muito diferente. O preço médio da zona euro para consumo doméstico, de 11,48 cêntimos por kWh, era no primeiro semestre 20% mais alto que o preço médio em Portugal (9,58 cêntimos por kWh), enquanto o preço médio espanhol (11,22 cêntimos) era 17% mais caro, e o da UE (10,8 cêntimos) era 13% mais caro.

No consumo industrial Espanha tinha na primeira metade deste ano um preço médio de 7,63 cêntimos por kWh, 11% acima do português (6,87 cêntimos por kWh), ao passo que os preços médios europeus estavam praticamente alinhados com o português (6,9 cêntimos na média da UE e 6,79 cêntimos na média da zona euro).

Em termos relativos, Portugal tinha no primeiro semestre o décimo preço doméstico de gás natural mais baixo da UE e o 12º mais baixo no que toca ao consumo não doméstico.