Apoio extraordinário: Finanças não processaram 120 mil transferências por IBAN inválido

A Autoridade Tributária não conseguiu processar 120 mil transferências do apoio extraordinário, do total de mais de quatro milhões ordenadas, por IBAN inválido, anunciou o Ministério das Finanças esta segunda-feira.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já ordenou mais de quatro milhões (4.020.641) de pagamentos de apoios extraordinários ao rendimento das famílias. Estão, assim, processados cerca de 85% dos apoios extraordinários previstos pagar pela AT”, indica o gabinete de Fernando Medina em nota divulgada à comunicação social.

Deverão ser ainda processados mais cerca de 700 mil pagamentos, que se encontram atualmente em curso.

No entanto, as Finanças indicam ainda que houve “120 mil ordens de pagamento que foram rejeitadas por terem IBAN inválidos no Portal das Finanças”, um número inferior ao do início desta operação. No passado dia 24 de outubro o ministério tutelado por Medina dava conta de 320 mil ordens rejeitadas.

Desde o início de setembro cerca de 2,1 milhões de IBAN foram atualizados no Portal das Finanças.

A AT vai continuar a tentar transferir os 125 euros de apoio extraordinário ao longo dos próximos seis meses. Assim, quem ainda não atualizou o seu IBAN poderá ainda fazê-lo.